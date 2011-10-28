В Петербурге горит завод бытовых приборов

Пожар вспыхнул в пятницу утром на территории завода бытовых приборов ЦМПО "Ленинец" в Петербурге, сообщает ГУ МЧС по городу.

Возгорание произошло в доме 5 по Заставской улице в 9.24 мск, по данным ГУ МЧС по Петербургу, горит 500 квадратных метров производственного здания.

Пожару был присвоен второй номер сложности, сообщает МЧС.