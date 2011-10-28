В Махачкале произошел взрыв гранаты, пострадали 2 человека

В Махачкале в четверг вечером произошел взрыв гранаты. Пострадали два человека. Инцидент произошел в 22.30 во дворе дома номер 8а по улице Гаджиева. Причина - неосторожное обращение.



В результате взрыва один мужчина получил минно-осколочное ранение бедра, а его спутник - осколочные ранения груди и ног. Пострадавшие были госпитализированы. В ходе осмотра места происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли страховочное кольцо, фрагменты осколков, передает РИА Новости.