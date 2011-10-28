В центре Москвы минувшей ночью горел старинный особняк

В центре Москвы минувшей ночью произошел пожар в старинном особняке, расположенном по адресу: улица Каретный ряд, дом 8. Здание находится на реконструкции. Сообщение о пожаре поступило около часа ночи.



По данным МЧС России, очаг возгорания находился на чердаке. Позже огонь распространился на другие этажи здания. В момент возгорания в доме находился один охранник. В тушении пожара в Каретном ряду было задействовано 15 пожарных расчетов. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются причины происшествия, передает "Россия 24".