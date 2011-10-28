В Подмосковье пресечено производство контрафактной детской одежды

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области пресечено производство и распространение контрафактной детской одежды на территории Пушкинского района Ивантеевки. Организаторами незаконной деятельности являлись уроженцы республики Дагестан, сообщила Аргументам.ру официальный представитель пресс-службы УЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области Юлия Кондакова.

В целях реализации поступившей оперативной информации сотрудниками УЭБ и ПК, была осуществлена контрольная закупка одежды для детей. Было установлено, что на всей приобретенной продукции имелись изображения персонажей мультсериалов Disney, а также других известных сказочных героев, зарегистрированных Роспатентом как товарный знак.

При осмотре помещения фирмы обнаружен швейный цех с профессиональным швейным оборудованием, на котором трудились около 100 граждан Респ. Таджикистана и Узбекистана. Изъято свыше 2 000 единиц контрафактной детской продукции и клише с изображениями персонажей наносимых на изготавливаемую продукцию.

В ходе мероприятий было выяснено, что у руководства фирмы не имелось соответствующего свидетельства об использовании данных товарных знаков. Кроме этого, ни у одного из работников цеха не была оформлена медицинская книжка. Вследствие чего есть основания предполагать, что данная продукции была опасна для здоровья детей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 180 УК РФ – незаконное использование товарного знака.