Турции помогают всем миром, число жертв землетрясения достигло 535

Число жертв воскресного землетрясения в турецкой провинции Ван достигло к четвергу 535 человек. Пострадали более двух тысяч, живыми из-под завалов удалось извлечь 185 человек.

Со среды в Ван начала поступать иностранная помощь.

В частности, из Израиля в Турцию привезли пять готовых домов для пострадавших.

Россия, Франция, Италия и Украина доставили несколько сотен палаток. Завтра в Ван прибудет второй грузовой самолет с помощью из Москвы.