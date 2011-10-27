Турции помогают всем миром, число жертв землетрясения достигло 535
27 октября 2011, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]
Число жертв воскресного землетрясения в турецкой провинции Ван достигло к четвергу 535 человек. Пострадали более двух тысяч, живыми из-под завалов удалось извлечь 185 человек.
Со среды в Ван начала поступать иностранная помощь.
В частности, из Израиля в Турцию привезли пять готовых домов для пострадавших.
Россия, Франция, Италия и Украина доставили несколько сотен палаток. Завтра в Ван прибудет второй грузовой самолет с помощью из Москвы.