Спустя 100 часов после землетрясения В Турции из-под завалов спасли мужчину

В Турции спасателям в провинции Ван удалось извлечь в четверг из-под завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания, чудом выжившего мужчину, который провел под обломками более 100 часов.

В настоящее время он доставлен в больницу. Об этом сообщили местные СМИ.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло 23 октября в провинции Ван на юго-востоке Турции.

После первого разрушительного удара последовало еще около 460 повторных сотрясений почвы магнитудой до 6.

По последним данным, число жертв стихии превысило 520 человек, пострадавших 1650. Частично или полностью разрушены 2 262 строений.