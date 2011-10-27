В Подмосковье совершил вынужденную посадку самолет Ту-134 ВВС России
27 октября 2011, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]
В Подмосковье совершил вынужденную посадку военный самолет Ту-134. Борт ВВС России вынужден был вернуться на аэродром "Чкаловское" из-за трещины, возникшей при взлете на стекле кабины пилотов.
Самолет Ту-134 поднялся в небо, однако в кабине пилотов треснуло стекло, передает Интерфакс. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт. Пострадавших в результате инцидента нет.