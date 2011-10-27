В Москве пьяный водитель в куртке ГИББДэшника устроил 2 ДТП, сбил беременную

В Москве водитель внедорожника в форме сотрудника полиции устроил два ДТП и попытался скрыться с места происшествия. В одной из аварий пострадала беременная женщина. Полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить нарушителя.

Задержанным оказался 30-летний москвич, который нигде не работает. По предварительным данным, мужчина находится в нетрезвом состоянии.

Во время задержания на мужчине была куртка сотрудника ГИБДД с полицейскими погонами, сообщает ИТАР-ТАСС.