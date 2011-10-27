В Петербурге мужчина прыгнул под поезд на станции метро «Невский проспект»

В Санкт-Петербурге мужчина прыгнул под поезд на станции метро «Невский проспект». Движение поездов удалось полностью восстановить. Мужчина скончался от тяжелых травм. Точно известно, что это самоубийство. Видеонаблюдение зафиксировало факт суицида, сообщает ГУП «Петербургский метрополитен». Движение на на участке Московско-Петроградской линии метрополитена полностью восстановлено. Инцидент произошел около двух часов дня, передает РИА Новости.