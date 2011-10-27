Роспотребнадзор оштрафовал РЖД за утечку брома в Челябинской области

Роспотребнадзор оштрафовал ОАО "Российские железные дороги" на 250 тысяч рублей за утечку брома в Челябинской области. Основной причиной утечки стало нарушение работниками станции правил перевозок опасных грузов.



Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора. "Нарушение работниками станции Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам стало основной причиной утечки брома. Вагон с опасным грузом был спущен с сортировочной горки без использования локомотива и без принятия должных мер предосторожности. В результате соударения с другими вагонами были повреждены стеклянные бутыли, в которых находился бром", - отмечается в сообщении.