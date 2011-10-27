В Нижегородской области сгорел бензовоз и емкость с дизельным топливом объемом 70 кубометров. Инцидент произошел в ночь на четверг на недействующей АЗС. Причина пожара - нарушение техники безопасности.



Пожар произошел поселке Каменки Богородского района при сливе дизельного топлива из бензовоза Freightliner в емкость объемом 70 кубических метров на территории недействующей АЗС. Пламя взметнулось вверх на десятки метров, передает РИА Новости. Пожар был локализован в 01.35 по мск, а в 02.40 мск - полностью потушен. Жертв и пострадавших нет.