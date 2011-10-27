Посол РФ: Россия скорбит в связи с гибелью людей из-за стихии в Италии‎ (ВИДЕО)

В Вероне в четверг, выступая на российско-итальянском форуме по вопросам модернизации и инноваций, посол РФ в Италии Алексей Мешков заявил, что в России скорбят в связи с разрушительными наводнениями в итальянских областях Лигурия и Тоскана.

"Эту боль мы ощущаем вместе с вами," - заявил российский дипломат.

Более того, он отметил, что ливни обрушились на хорошо знакомые многим россиянам районы.

В данный момент в Италии устраняют последствия наводнений.

На севере страны погибли, по меньшей мере, девять человек, шестеро - в списке пропавших без вести. Несколько населенных пунктов накрыло оползнями, многие дороги либо размыты, либо заблокированы упавшими деревьями. Материальный ущерб на сотни тысяч евро, сообщает телеканал "Россия-24".

Значительные разрушения зафиксированы в городах Специя, Монтероссо, Аулла. В них нарушено электроснабжение, затоплены площади, обрушились акведуки. Для борьбы со стихией задействованы пожарные команды из соседних регионов и вертолеты военно-морских сил Италии.

Неблагоприятные погодные условия в центральных областях Италии, в том числе в Лацио, Умбрии и Абруццо, будут наблюдаться, по прогнозам метеослужбы, еще сутки.

Затем непогода придёт в южные регионы Италии - Молизе, Кампанию, Калабрию, Базиликату и Сицилию. Также предполагается значительное увеличение осадков на северо-западе страны в областях Венето и Фриули-Венеция-Джулия.