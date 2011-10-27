В Рязанской области задержали активистов Справедливой России

В Рязанской области сотрудники полиции задержали активистов партии "Справедливая Россия". Также полицейские задержали тираж газеты с лозунгом "За Россию без жуликов и воров!", заявил член Центрального Совета эсеров Дмитрий Гудков.



Инцидент произошел в Пронском районе области. По словам Гудкова, старшему лейтенанту полиции Олегу Млехину не понравился лозунг "За Россию без воров и жуликов!". В соседнем районе проходила встреча губернатора Рязанской области Олега Ковалева с избирателями. Сотрудники полиции отказались составлять протокол о задержании, а задержание объяснили "командой сверху", отметил Гудков.