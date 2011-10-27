В Рязани из общежития медицинского университета эвакуировали 130 человек

В ночь на четверг в Рязани произошел крупный пожар в общежитии медицинского университета. Сотрудники МЧС России эвакуировали 130 человек. В настоящее время пожар потушен, его площадь составила 75 квадратных метров.



Погибших и пострадавших нет в результате инцидента нет. Пожар произошел в общежитии Рязанского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова. Возгорание произошло в комнате, в которой проживали иностранные студенты, передает РИА Новости. В тушении пожара принимали участие 11 расчетов.