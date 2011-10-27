Смерть лучше, чем двойка по русскому языку

Вчерашняя трагедия, случившаяся в петербургской школе №163, остается в центре внимания петербуржцев. Утром все городские газеты вышли с материалами о том, как тринадцатилетний шестиклассник Дима Фабричников сделал выбор между двойкой по русскому языку и смертью. Он выбрал последнее…

Ребята из шестого «а» класса говорят, что вчера он пришел в школу как обычно, вел себя нормально, отсидел все шесть уроков и ни чего особенного за ним они не заметили. Правда, с учебой в первой четверти у него не очень ладилось. Дима стал получать плохие оценки, меньше времени уделял занятиям. Но, как говорится, с кем не бывает. В причинах этого еще предстоит разбираться, но пока ни кто не может определенно сказать, почему так изменилось его отношение к занятиям. Друзья Димы рассказали, что накануне он спросил их о том, можно ли умереть, если выпрыгнуть из окна класса. Класс находился на четвертом этаже и ребята дали утвердительный ответ.

На последнем уроке все услышали, что за четверть по русскому Фабричников получил «двойку». После его окончания одноклассники разбежались по своим делам, а Дима подошел к окну и выпрыгнул в него на тротуар. Дождавшись окончания урока, когда ребята разбежались по своим делам, Дима подошел к окну, и выпрыгнул в окно, прямо на бетонный тротуар.

Школа в которой учился Дима - одна из старейших в Петербурге, ее история началась в 1837 году. Здесь в 5-11 классах ребята занимаются по расширенной образовательной программе по фмизико-математическому, информационно-технологическому и гуманитарному направлениям.Обстановка в школе, по словам ребят, всегда была весьма доброжелательной. Все вышедшие сегодня в Петербурге газеты, программы радио и телевидения теряются в догадках что же стало истинной причиной самоубийства ребенка.

Порталу Лайф-ньюс удалось взять интервью у матери Димы. Она рассказала, что Дима никогда не жаловался ни на учителей, ни на одноклассников. Кроме того, мать заверила, что она никогда не обращала серьезного внимания на успеваемость мальчика.

- Хочу подчеркнуть, что никаких конфликтов с одноклассниками и с учениками других классов у мальчика не было, - заявила начальник отдела образования Центрального района Нелли Симакова. - Семья у ребенка нормальная. Это подтверждали и все кто знал Диму и его брата-близнеца, с которым он учился в одном классе.

Комитет по образованию направил сегодня в школу №163 группу психологов. По их мнению, причиной суицида не может быть только плохая оценка. Вряд ли ребенок мог выбрать смерть вместо «двойки», тут, видимо, должны быть и какие-то иные причины. В них сейчас и разбирается следствие. Психологи проводят работу как с учениками, так и с учителями школы.

В Петербурге за последнюю неделю это уже второй случай суицида. В минувшее воскресенье в Приморском районе в пролет между перилами упала 17-летняя Яна Нилова, а в начале октября пятиклассник лицея №40 также, как Дима, из-за плохих отметок шагнул из с высоты девятого этажа. В ноябре 2010 года из-за проблем в школе в ванной комнате повесился пятиклассник Миша Рудаков, а годом раньше бросился под поезд 15-летний Виктор Филимонов после «двойки» по иностранному языку.