В Петербурге госпитализирована учительница выбросившегося в окно мальчика
27 октября 2011, 13:56 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В Санкт-Петербурге учительница шестиклассника, выбросившегося в окно во время урока, госпитализирована. Класс, где произошел несчастный случай, закрыт для проведения следственных мероприятий.
Изъята предсмертная записка мальчика.
Напомним, накануне шестиклассник в Петербурге выбросился с четвертого этажа школы прямо во время урока, он скончался в больнице от полученных травм, сообщает "АН".