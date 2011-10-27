В Петербурге госпитализирована учительница выбросившегося в окно мальчика

В Санкт-Петербурге учительница шестиклассника, выбросившегося в окно во время урока, госпитализирована. Класс, где произошел несчастный случай, закрыт для проведения следственных мероприятий.

Изъята предсмертная записка мальчика.

Напомним, накануне шестиклассник в Петербурге выбросился с четвертого этажа школы прямо во время урока, он скончался в больнице от полученных травм, сообщает "АН".