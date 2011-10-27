В Турции спасли студента, который 91 час провёл под завалами

В Турции спасатели извлекли из-под завалов 19-летнего студента, который провёл под обломками зданий 91 час. По последним данным число погибших составило 523 человека, более 1600 получили травмы различной степени тяжести.

В районе землетрясения продолжаются спасательные работы, которые осложнены снегом с дождем и холодной погодой. Местные власти также раздают гуманитарную помощь пострадавшим, поступающую практически из всех районов Турции и из-за рубежа. Больше всего они нуждаются в теплой одежде, палатках, продуктах питания и питьевой воде.

Накануне 14 ведущих турецких телекомпаний провели марафон по сбору средств пострадавшим в результате землетрясения в провинции Ван. В ходе нее было собрано около $35 миллионов, сообщает France-Presse.

Ранее стало известно, что Россия направила в Турцию самолет МЧС с гуманитарной помощью.

Землетрясение магнитудой 7 произошло в провинции Ван 23 октября.