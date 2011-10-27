Причина ДТП на 27-км Боровского шоссе в Подмосковье - виноваты реагенты?

В Подмосковье выясняются точные причина крупного ДТП на 27 км Боровского шоссе, в результате которого сегодня утром, по уточненным данным, столкнулись 13 автомобилей и пострадали два человека.

По предварительным данным, причиной аварии послужил некий реагент, который был использован на этом участке дороги. Дорожники испытывали новый вид реагента, который должен служить для лучшего сцепления колес с покрытием, передает РБК.

В правоохранительных органах Подмосковья сообщили, что около 6:30 мск на 27 км Боровского шоссе произошло незначительное дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин. Водители столкнувшихся автомобилей выставили аварийный знак, чтобы другие участники движения их объезжали. Но в столкнувшиеся машины стали врезаться другие автомобили.

На место происшествия выехали руководители ГИБДД Московской области и дорожная лаборатория.

В районе аварии на Боровском шоссе образовалась большая пробка.