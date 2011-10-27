В Подмосковье ДТП с участием 10 автомобилей произошло на Боровском шоссе

В Подмосковье крупное ДТП произошло сегодня утром на Боровском шоссе в районе поселка Рассказовка по направлению в сторону Переделкино. Около 06:30 мск столкнулись сразу десять автомобилей.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека. У одного из пострадавших поврежден позвоночник.

Движение на данном участке Боровского шоссе практически заблокировано.



Подробности аварии выясняются.