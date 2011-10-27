В Таиланде в ДТП пострадали четверо российских туристов

В Таиланде автобус, перевозивший туристов на острове Пхукет, накануне попал в аварию на горном серпантине. Пострадали четверо человек, которые были госпитализированы и пока находятся в госпитале. Автобус перевозил всего 38 человек.

Это корпоративная группа сотрудников одного из предприятий Норильска, передает РИА Новости. 20 из них получили различные травмы. Все туристы были застрахованы, сообщил представитель принимающего туроператора Exotic Voyage, чьи туристы находились в автобусе. Автобус с туристами направлялся на пляж Патонг.

Из госпитализированных в результате аварии один находится в больнице "Пхукет интернейшнл хоспитал" и еще трое в госпитале "Бангкок хоспитал" на Пхукете. По предварительной информации, угрозы жизни пострадавшим нет. Остальным пострадавшим необходимая помощь была оказана на месте.