На Урале покончила собой 16-летняя жертва моды на худобу

В Челябинской области покончила жизнь самоубийством 16-летняя студентка лицея - девушка стала жертвой моды на худобу.

Ее нашли повешенной в бане в городе Копейске. По данным СКР, признаков, указывающих на насильственный характер смерти, на теле не обнаружено. Студентка жила с бабушкой в Копейске. Она систематически употребляла таблетки для похудения. В связи с этим родственники поставили ее на учет у психотерапевта и отбирали эти таблетки, сообщает Росбалт. Но 16-летняя девушка продолжала принимать их тайно.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка.