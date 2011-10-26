Суицид из-за двойки

В Санкт-Петербурге из окна 4 этажа школы № 163 выбросился ученик 6 класса. Мальчик скончался их-за тяжелейших травм несовместимых с жизнью в машине "Скорой помощи"по дороге в больницу.

Сейчас в Петербурге проводится доследственная проверка, ход которой находится на особом контроле у руководства Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу. Она проходит по факту гибели ученика 6 класса школы № 163 Центрального района, сообщает ГСУ СК по Петербургу. Мальчик выпрыгнул из окна 4 этажа, в результате чего скончался в автомобиле скорой помощи от полученных телесных повреждений.

В его тетрадке сотрудники правоохранительных органов нашли две записки — одну к учительнице русского языка, вторую предсмертную, с просьбой не винить учителей. По предварительной информации, в одной из них он просил учительницу русского языка поставить ему тройку в четверти авансом. Во второй записке содержалась просьба не винить в его смерти учителей, так как решение выпрыгнуть из окна он принял сам. Директор школы говорит, что сейчас никто в школе не готов к каким-либо комментариям.

В Петербурге это уже не первый случай, когда ученики выбрасываются из окон школы.