В Москве начальник пресс-службы ГУ МЧС России по городу Евгений Бобылев сообщил, что произошел пожар в здании отдела полиции по столичному району "Хорошево-Мневники".



Начальник пресс-службы рассказал: "В 15:21 в службу "01" поступило сообщение о возгорании на улице генерала Глаголева, дом 3, где располагается отдел полиции "Хорошево-Мневники".



По словам Евгения Бобылева, площадь пожара в настоящее время уточняется, очаг возгорания находится на первом этаже, со второго этажа были спасены два человека, передает Интерфакс.