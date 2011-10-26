В Москве горит здание полиции в районе "Хорошево-Мневники"
26 октября 2011, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве начальник пресс-службы ГУ МЧС России по городу Евгений Бобылев сообщил, что произошел пожар в здании отдела полиции по столичному району "Хорошево-Мневники".
Начальник пресс-службы рассказал: "В 15:21 в службу "01" поступило сообщение о возгорании на улице генерала Глаголева, дом 3, где располагается отдел полиции "Хорошево-Мневники".
По словам Евгения Бобылева, площадь пожара в настоящее время уточняется, очаг возгорания находится на первом этаже, со второго этажа были спасены два человека, передает Интерфакс.