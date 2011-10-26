В МВД подтвердили задержание после драки кандидата в депутаты от ЛДПР

Кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР Максим Першин накануне был задержан полицией после драки в центре Москвы с жителем Подмосковья. Представители столичного главка МВД России подтвердили, что Першин был доставлен в отдел полиции по «Китай-городу» для получения объяснений и выяснения полной картины инцидента.

По данным полиции, кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР Першин выяснял отношения со стоящим в очереди около палатки с хот-догами 25-летним мужчиной, после чего завязалась потасовка, передает Интерфакс.

Потерпевший от действий Першина был «госпитализирован с телесными повреждениями в виде закрытого перелома хрящевой части спинки носа». После получения медицинской помощи он был отпущен. В полиции отметили, что Першин отказался от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Материалы по данному факту будут переданы в прокуратуру Тверского района Москвы.