В Таиланде затоплен один из аэропортов Бангкока (ВИДЕО)

В Таиланде из-за наводнения сегодня под водой оказался один из аэропортов столицы королевства Бангкока. Вода затопила все взлетно-посадочные полосы во втором по значимости аэропорте таиландской столицы "Дон Муэанг", который обслуживает полеты на внутренних авиалиниях.

Власти приняли решение приостановить работу авиаузла до 1 ноября, чтобы не подвергать пассажиров возможной опасности. Международный аэропорт Бангкока "Суварнабхуми" пока работает в штатном режиме, передает Вести.ру.

Сообщения о том, что под угрозой затопления оказался международный аэропорт Бангкока поступили сегодня утром. Вода подобралась к нему вплотную. Мешки с песком её уже практически не сдерживают. Четыре тысячи человек, оставшиеся без жилья, уже несколько суток живут в терминале, там же расположен и оперативный штаб спасателей. Из-за сильнейших за последние 50 лет проливных дождей оказались затопленными большинство западных и северных окраин Бангкока.

Премьер Таиланда Йинглак Чинават предупредила жителей Бангкока о возможном прорыве дамб вокруг столицы. Губернатор столицы королевства Сухумбханд Парибат сообщил, что уровень воды в реке Чао Прая за сутки побил очередной рекорд, установленный накануне утром и достиг 2,4 метра над уровнем моря. По его, к выходным уровень воды в реке поднимется до 2,6 метра. Это на десять сантиметров больше высоты гидротехнических заграждений. Мэр Бангкока предупредил, что как только вода начнет течь над бетонными укреплениями, она разрушит их. Накануне спасали редких животных из городского зоопарка - он как раз в зоне бедствия. Но вот как спасать девять миллионов жителей гигантского мегаполиса, если катастрофа, всё-таки, произойдёт, пока точных ответов нет ни у кого. Премьер предупредила, что шлюзы и дамбы в Бангкоке не справятся с напором воды, и жители столицы должны готовиться к затоплению центра города.

Количество жертв катастрофического наводнения в Таиланде достигло 366 человек.

Российские туристы сообщают, что на курортных местах, в частности на Паттайе, наводнение никак не отразилось. "Море совсем далеко от рек, которые вышли из берегов. Пострадал именно центральный Таиланд, где много домов было затоплено", - сказал РСН путешественник, находящийся сейчас в Юго-Восточной Азии, Андрей Бондаренко. Ооссийские туроператоры отмечают спад бронирования по этому направлению.







