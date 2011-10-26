Родители пропавшего под Владивостоком 10-летнего мальчика опознали его тело

Родители пропавшего 16 октября на пляже под Владивостоком 10-летнего мальчика Сергея Полевого опознали его тело. В СКР по Приморью подтвердили, что ребёнок был опознан родителями.

Следователи уточнили, что пока не будет проведена судебно-медицинская экспертиза, делать какие-либо выводы относительно причины смерти ребенка преждевременно.

Тело ребенка дрейфовало вдоль берега в районе базы "Лазурный берег". Его увидели местные жители, которые вызвали спасателей и полицейских.

Сергей Полевой пропал в районе пляжа бухты Стеклянная. При себе у мальчика была цифровая видеокамера, которую позднее водолазы нашли на дне бухты. Мальчика в течение 10 дней искали сотни полицейских, водолазы, спасатели и добровольцы.

По факту исчезновения ребёнка было возбуждено уголовное дело по пункту "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство".