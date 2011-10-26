В Москве пожар в тоннеле метро между станциями "Орехово" и "Царицыно" на "зеленой" ветке локализован. Представитель ГУ МЧС России по Москве Евгений Бобылев сообщил, что площадь пожара в одном из подсобных тоннельных помещений составила примерно 50 кв.метров. На месте происшествия работают пожарные расчеты.

В настоящее время поезда Замоскворецкой линии московского метро ходят от станции "Речной вокзал" только до "Каширской".

Задымление обнаружено утром в среду в 10:18, в тоннеле на перегоне между станциями "Орехово" и "Царицыно". Пассажиры были эвакуированы. В тоннелях не осталось поездов с людьми.

Администрация метро совместно с "Мосгортрансом" прорабатывает вопрос об организации автобусных маршрутов от станции "Красногвардейская" до "Каширской".



