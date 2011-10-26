В Москве сегодня утром остановлено движение поездов на части Замоскворецкой линии столичного метрополитена между станциями "Царицыно" и "Орехово".

В тоннеле в 50-ти метрах от станции "Царицыно" в сторону станции "Орехово" обнаружено плотное задымление, передает Интерфакс. Со станции "Орехово" проводилась эвакуация пассажиров. "Около 10.30 поезд приехал со станции "Домодедовская" на станцию "Орехово", нас всех попросили выйти из вагонов. На платформе был дым, достаточно сильный, люди стали подходить к выходу. Потом дым усилился, люди стали кашлять, стали выбегать из метро. Приехало три пожарных расчета", - сообщили представители РИА Новости, находившиеся в момент ЧП в эпицентре событий.

В настоящее время устанавливается причина инцидента. На место происшествия прибыли пожарные.