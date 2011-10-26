В Екатеринбурге женщина-водитель на автомобиле "Сузуки" протаранила очередь верующих у Свято-Троицкого кафедрального собора, страждущих поклониться Поясу Пресвятой Богородицы. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Водитель иномарки собиралась припарковаться и пыталась въехать на бордюр. Нажав педаль газа, она не справилась с управлением, не успела затормозить: машину занесло на тротуар, где стояли люди.

Все пострадавшие – женщины в возрасте от 46 до 70 лет. Двоих из них госпитализировали с ушибами.

Напомним, пояс Пресвятой Богородицы был доставлен в Россию из греческого монастыря на Афоне. После Екатеринбурга святыню доставят в Норильск, Владивосток, Красноярск, Нижний Новгород, Дивеево, Саранск, Самару, Ростов-на-Дону, Калининград и Москву.

"АН" сообщали, что впервые за всю историю христианства православная святыня - пояс Божьей Матери из Ватопедского монастыря на Афоне - доставлена для поклонения в Россию. В Петербурге в аэропорту "Пулково" её встретил премьер РФ Владимир Путин.