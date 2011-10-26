В пригороде Владивостока найдено тело мальчика

В пригороде Владивостока сегодня днем в районе базы отдыха “Лазурный берег” обнаружено тело мальчика. Старший помощник руководителя СКР по Приморскому краю Аврора Римская сообщила, что в настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия.

В ближайшее время тело Сергея Полевого будет представлено родителям для опознания, передает РСН. "Пока не будет проведено опознание и судебно-медицинская экспертиза, делать какие-либо выводы относительно личности ребенка и причины его смерти преждевременно", - отметили следователи.

"АН" сообщали, что во Владивостоке 16 октября в полицию обратилась 28-летняя женщина и сообщила, что её сын ушёл гулять по пляжу в районе бухты Стеклянная и не вернулся. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело.