В Костромской области из-за аварии остались без света более 17 тысяч человек

В Костромской области из-за аварии на ЛЭП остались без света более 210 населенных пунктов с населением свыше 17,5 тысяч человек, сообщил представитель регионального управления МЧС РФ.



Представитель МЧС РФ рассказал, что "в 13.35 поступило сообщение, что на территории Галичского района произошло нарушение энергоснабжения ЛЭП 110 кВ. В результате нарушения ЛЭП без энергоснабжения находятся 213 населенных пунктов Чухломского и Солигаличского районов с населением около 17,51 тысячи человек".



По его словам, сейчас на место происшествия уже отправились ремонтные бригады МРСК-Центр, а также Галичских и Буйских электросетей. К восстановительным работам привлечены 22 человека и пять единиц техники. В настоящее время "ведутся работы по установлению и устранению причин отключения", передают РИА Новости.