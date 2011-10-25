В Турции под завалами в Ване живыми обнаружены мать с 2-недельным младенцем

В Турции спасатели, работающие в пострадавшем от сильного землетрясения городе Ван, обнаружили под завалами живыми двухнедельного младенца и его мать. Сейчас идут работы по извлечению женщины и ребенка из каменного плена.

После более чем 30 часов удалось спасти из-под обломков 9-ktny.. девочку. Она чудом не погибла при обрушении многоэтажки. Также из ловушки вызволен молодой человек, он госпитализирован.



По последним данным, число погибших в результате землетрясения в турецком городе Ван достигло 366 человек. Около 1300 человек пострадали. разрушены более двух тысяч домов в провинциях Ван и Эрджиш. Природная стихия оставила без крыши над головой сотни тысяч жителей. Вторые сутки подряд люди вынуждены ночевать на улице. Экстренные службы развернули палаточный лагерь, но мест всё равно не хватает. Чтобы согреться, люди в них жгут костры. Минувшей ночью температура опускалась до 0 градусов. Говорят о нехватке воды и электроэнергии.

Турецкие власти сейчас продолжают стягивать на восток страны всю возможную помощь. От поддержки спасательных служб других государств Анкара отказалась.

Мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в воскресенье около 13:50 по местному времени. Магнитуда в эпицентре составила 7,2. За ним последовала серия афтершоков, самый мощный из которых – магнитудой 6,0 – произошел поздним вечером в тот же день.