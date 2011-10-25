В подмосковной Балашихе задержана 34-летняя женщина, которая, по предварительным данным следствия, является лидером банды "черных риелторов". По версии следствия, задержанная женщина возглавляла международную преступную группировку, состоявшую из восьми граждан России и Молдавии, сообщили в управлении уголовного розыска МВД РФ.

Участники банды "черных риелторов" похищали и убивали владельцев московских квартир.

Подозреваемая занималась поиском потенциальных жертв и подготовкой документов для передачи прав на жилье. По данным оперативников, женщина с августа 2010 года "вела конспиративный образ жизни, по месту регистрации не появлялась, часто меняла места проживания, номера мобильных телефонов и автомобили". По версии следствия, подозреваемые действовали под прикрытием официальных риелторских агентств. Задержанные искали одиноких владельцев квартир в Москве и Подмосковье, входили к ним в доверие. Подозреваемые пили спиртное вместе с владельцами квартир и добавляли в алкоголь психотропные вещества. По данным следствия, после этого владельцев квартир убивали и хоронили в лесах Московской и Ярославской областей.

Семь других членов банды были задержаны ранее. Им предъявлены обвинения в мошенничестве и убийствах. По версии следствия, они убили пятерых одиноких москвичей.