ГУ МВД: За минувшие сутки в Московской области без вести пропали 28 человек

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Московской области за 24 октября в регионе зарегистрировано 1471 преступление и сообщение о них, из которых раскрыто – 1183.

Зарегистрировано, в частности, 10 грабежей - раскрыты 2, 143 кражи - раскрыты 58.

На дорогах Подмосковья в понедельник произошло 23 ДТП, в авариях погибли 5 и пострадали 27 человек. 28 граждан за минувшие сутки пропали без вести.