Оппозиционер Удальцов сбежал из больницы от московских полицейских

Полиция Москы разыскивает Сергея Удальцова, который скрылся из больницы, куда был доставлен рано утром из ОВД в связи с жалобами на плохое самочувствие.

"Во вторник около 5 часов утра гражданин Удальцов в очередной раз инсценировал, что ему якобы стало плохо, после чего ему была вызвана машина скорой помощи, которая доставила его в больницу", - сказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Полиция предпринимает все меры для того, чтобы установить местонахождения С.Удальцова, задержать и доставить в суд.

Напомним, Удальцова накануне задержали в центре Москвы у здания ЦИК при попытке проведения пикетирования, ночью был госпитализирован из полицейского участка в 68-ю больницу с болями в почках.