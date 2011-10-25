На Бережковской в Москве был убит директор сети шиномонтажей Игорь Камынин

Установлена личность мужчины, застреленного в понедельник в центре Москвы в доме 20Е на Бережковской набережной. Киллер убил 47-летнего генерального директора крупной сети шиномонтажей Игоря Камынина.

Следствие в настоящее время рассматривает различные версии убийства, не исключено, что предпринимателя убили по заказу из-за его бизнеса, передает РИА Новости.

«АН» сообщали, что в понедельник неизвестный застрелил директора автосервиса, после чего скрылся.

Источник в правоохранительных органах Москвы рассказал, что киллер выстрелил в мужчину из неустановленного оружия несколько раз, в том числе в голову и грудь. Камынин скончался на месте. Оперативники обнаружили на месте преступления семь стреляных гильз и четыре пули калибра 9 миллиметров. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).