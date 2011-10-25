В Подмосковье гастарбайтеры ограбили своих бывших работодателей

На юге Подмосковья два рабочих по найму из Республики Узбекистан совершили разбойное нападение на своих бывших работодателей, сообщили Аргументам.ру в пресс-службе ГУ МВД по Москоской области.

23 октября в 22:10 в деревне Пёсье Подольского района двое приезжих из Узбекистана, 16 и 45 лет, напали на хозяев дома, где они ранее работали. Нанеся мужу и жене ножевые ранения, бывшие рабочие похитили из дома плазменный телевизор, мобильный телефон, после чего загрузили всё это в автомобиль Hunday IX-35, на котором скрылись.

Стоимость похищенного имущества превышает 1 100 000 рублей.

Потерпевшие супруги – 55-летний заместитель директора крупной дорожно-строительной фирмы и его 55-летняя жена, госпитализированы с проникающими ножевыми ранениями.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия по установлению местонахождения злоумышленников и их задержанию.