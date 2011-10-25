В Перми в аэропорту Большое Савино аварийно сел авиалайнер А-320

В Перми в аэропорту Большое Савино сегодня в 5:25 мск совершил аварийную посадку самолет авиакомпании "Люфтганза", выполнявший рейс Екатеринбург-Франкфурт. На борту "Аэробуса" было 115 пассажиров. При посадке никто не пострадал. Двое пассажиров были госпитализированы с подозрением на аллергию.

По данным МЧС по региону, авиалайнер следовал из Екатеринбурга, и в районе Кирова было обнаружено задымление кабины пилотов. Экипаж аэробуса принял решение садиться в Перми. К аэропорту были стянуты сиды краевого МЧС. Были задействованы все наземные службы - 100 человек и 15 единиц техники.