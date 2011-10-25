СКР: В Петербурге выясняют мотивы самоубийства дочери депутата Олега Нилова

Следствие проверяет обстоятельства гибели 17 летней девушки Яны Ниловой в Петербурге, упавшей в лестничный пролет многоэтажного дома. Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения 23 октября 2011 года тела студентки одного из вузов Петербурга в парадной дома 10 по улице Долгоозерной.

По предварительным данным, девушка совершила самоубийство, прыгнув в лестничный пролет с лестничной площадки десятого этажа. Погибшая девушка - дочь депутата Законодательного собрания Олега Нилова.

Подруги Яны Ниловой, не могут понять, что именно стало причиной предполагаемого самоуйбиства. На своих страничках в социальных сетях однокурсницы девушки пишут: "Никогда в жизни не думала, что это может случиться с кем-нибудь из моих друзей((п...(я просто в шоке....(никак не могу в это поверить(((". "Абсолютно раздавлена… не верю в то, что это произошло...", — пишет другая девушка.

Подруги Яны, открыто комментирующие гибель девушки, отправляют интересующихся деталями произошедшего "в личку".

Как сообщило ИА Росбалт, депутат Олег Нилов уже подтвердил, что погибшая является его дочерью. Но Нилов не уверен, что его дочь спрыгнула сама.