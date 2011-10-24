Дело возбуждено по факту убийства на западе Москвы директора автосервиса

Уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) по факту убийства директора автосервиса на территории шиномонтажа на Бережковской набережной в Москве. Представитель столичного управления СК не уточнил обстоятельств произошедшего и имени убитого.

В настоящее время на месте убийста мужчины работают следователи и криминалисты.

"АН" сообщали, что в районе Дорогомилово на западе Москвы неизвестный расстрелял директора автосервиса на Бережковской набережной. От полученных ранений мужчина скончался до приезда бригады "скорой помощи".