В Москве произошло ДТП с участием "Скорой помощи": четверо пострадаших
24 октября 2011, 21:12 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве в понедельник вечером на улице Менжинского, в районе дома № 35 произошло столкновение легкового автомобиля и машины "Скорой помощи". В результате ДТП пострадали четыре человека.
По данным представителя правоохранительных органов, пострадали два пассажира легковушки и два сотрудника "Скорой помощи", передает Интерфакс. На место аварии выехала бригада "Скорой помощи" и сотрудники дорожно-патрульной службы.