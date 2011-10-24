В Москве в понедельник вечером на улице Менжинского, в районе дома № 35 произошло столкновение легкового автомобиля и машины "Скорой помощи". В результате ДТП пострадали четыре человека.

По данным представителя правоохранительных органов, пострадали два пассажира легковушки и два сотрудника "Скорой помощи", передает Интерфакс. На место аварии выехала бригада "Скорой помощи" и сотрудники дорожно-патрульной службы.