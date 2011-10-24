Пожарные локализовали пожар в высотке в подмосковном Троицке

В подмосковном Троицке пожарные к 19.00 мск локализовали пожар в высотке , сообщили в областном управлении МЧС России. Пожар произошел в понедельник в квартире на 10-м этаже высотного дома на Сиреневом бульваре.

Затем огонь перекинулся на балконы 11-го этажа.

Пострадавших нет, сообщает ИТАР-ТАСС.

Первыми на место ЧП прибыли сотрудники полиции, которые эвакуировали жильцов дома, и оцепили опасную зону.

"Пожар в высотке локализован, выгорела квартира на 10-м этаже площадью 35 кв. метров, также от огня пострадали балконы 11-го этажа 16-ти этажного дома", - сказали в МЧС.