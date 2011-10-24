В Троицке, недалеко от Москвы, горит 16-этажный жилой дом

В городе Троицк, недалеко от Москвы. в понедельник вечером горит 16-этажный жилой дом. По предварительной информации, очаг возгорания находился на 10-м этаже. Огонь уже перекинулся на 11-й этаж.

В настоящее время пламенем охвачены три квартиры, сообщили в Главном управлении МВД России по Московской области. Полицейские организовали эвакуацию жильцов высотного дома. О пострадавших в результате пожара не сообщалось.