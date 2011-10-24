МАЗ с 30 тоннами нефти перевернулся и загорелся в Томской области

В Томской области на выезде из села Чажемто Колпашевского района тягач МАЗ с полуприцепом, перевозивший 30 тонн нефти, в понедельник перевернулся в кювет, произошло возгорание, , сообщает региональное УМВД.



По предварительным данным, ЧП произошло около 18.00 (15.00 мск)."По словам водителя, которому удалось выбраться из горящего автомобиля, он загрузился в Молчаново и двигался в сторону Парабели. Предположительно произошел разрыв покрышки колеса, в результате чего автомобиль занесло на металлическое ограждение, пробив которое, тягач опрокинулся в кювет и загорелся", - говорится в сообщении.

В региональном управлении МЧС РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, в результате ЧП выгорела кабина грузовика, нефть не загоралась и не разливалась.

Врачи скорой помощи, прибывшие на место ЧП, осмотрели водителя и установили, что в медицинской помощи он не нуждается, сообщает РИА Новости.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели, которые выясняют все подробности происшедшего.