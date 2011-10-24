МИД РФ: россияне, подумайте, а так ли вам нужно ехать в Таиланд сейчас?

МИД России рекомендует российским гражданам, намеревающимся посетить Таиланд, тщательно взвешивать целесообразность поездки в эту страну в связи со стихийным бедствием в стране, сообщает сайт ведомства в понедельник.

А уже находящимся в там россиянам — избегать посещения оказавшихся в зоне наводнения районов, в т.ч. в столице, и проявлять осторожность при передвижениях по стране.

"По состоянию на 24 октября площадь пострадавших от наводнения районов Таиланда, включая некоторые районы Бангкока, продолжает увеличиваться. Однако наводнение не затронуло популярные у россиян туристические центры - г.Паттая, острова Пхукет, Самуй, Чанг. Происшествий с российскими гражданами в связи с наводнением не отмечено. Центральный международный аэропорт Бангкока "Суваннапум" пока работает в штатном режиме", сообщает внешнеполитическое ведомство РФ.

Вместе с тем ситуация остается серьезной. По официальным данным, наводнение может продлиться еще 4-6 недель.