На юго-востоке Москвы застрелился полицейский

На юго-востоке Москвы в ночь на понедельник застрелился сотрудник МВД России. Инцидент произошел

на АЗС, расположенной на 5-й Кабельной улице. Полицейский находился в гражданской одежде.



Предположительно, сотрудник МВД застрелился из табельного пистолета Макарова. От полученного в голову ранения потерпевший скончался в машине скорой помощи. В настоящее время по факту самоубийства проводится проверка, РИА Новости.