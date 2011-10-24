В Коломенском районе Подмосковья иномарка сбила бабушку с внуком, ребенок погиб

В Московской области иномарка сбила 70-летнюю женщину и ее пятилетнего внука. Авария произошла в Коломенском районе Подмосковья около 07:30 на трассе М-5 в районе деревни Андреевка.



В результате ДТП ребенок скончался на месте, его бабушка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, сообщают СМИ. По данным Интерфакса, водитель иномарки скрылся с места происшествия. По информации РИА "Новости", он никуда не уезжал. В то же время агентство сообщает о том, что пенсионерка и ее внук в момент ДТП переходили дорогу вне зоны действия пешеходного перехода.