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В Коломенском районе Подмосковья иномарка сбила бабушку с внуком, ребенок погиб
24 октября 2011, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]
В Московской области иномарка сбила 70-летнюю женщину и ее пятилетнего внука. Авария произошла в Коломенском районе Подмосковья около 07:30 на трассе М-5 в районе деревни Андреевка.
В результате ДТП ребенок скончался на месте, его бабушка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, сообщают СМИ. По данным Интерфакса, водитель иномарки скрылся с места происшествия. По информации РИА "Новости", он никуда не уезжал. В то же время агентство сообщает о том, что пенсионерка и ее внук в момент ДТП переходили дорогу вне зоны действия пешеходного перехода.
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