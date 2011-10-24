У Комсомольска-на-Амуре сошли с рельсов три вагона с углем. Инцидент произошел в понедельник на перегоне Кузнецовский-Соллу. Один из вагонов опрокинулся. Жертв и разрушений нет.



По данным Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), авария произошла в 13.00 по местному времени (06.30 мск). На участке временно приостановлено движение поездов. В 07:29 по мск головная часть состава была выведена на станцию Соллу. Для ликвидации последствий аварии вышли восстановительные поезда со станций Высокогорная и Комсомольск-сортировочный, передает РИА Новости.