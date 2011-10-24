В Тюмени в минувшие выходные совершил аварийную посадку пассажирский самолет, выполнявший рейс Тюмень - Нижневартовск. Причина - отказ генератора. Пострадавших нет.



Инцидент произошел 22 ноября в 6.30 (4.30 по мск), передает РИА Новости. Командир самолета запросил аварийную посадку по причине отказа генератора. На борту находилось 36 пассажиров и четыре члена экипажа. В 6.41 (4.41 мск) был объявлен отбой тревоги. В настоящее время выясняется причина отказа генератора.