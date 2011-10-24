В Брянской области произошел взрыв на птицефабрике, погибли 2 человека

В Брянской области произошел взрыв на птицефабрике. Погибли два человека, еще трое с травмами госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.143 (нарушение правил охраны труда) УК РФ.



Инцидент произошел на территории ОАО "Птицефабрика "Снежка" в одноэтажном кирпичном здании кормового цеха. Накануне в 8:30 по мск в п.Путевка произошел взрыв топливно-воздушной смеси. Ранее судьба двух работников предприятия оставалась неизвестной, передает РБК.